Indre Saint-Benoît-du-Sault Au gré des vents, souffles chauds des musiques andines, tempétueux vents d’Ouest apportant musiques irlandaises, embruns et sons iodés des Terre-Neuvas, virevoltements harmonieux des chants d’oiseaux de tous cieux métamorphosés en répertoires baroques, mélodies chaudes et boisées de la viole de gambe en solo parcourant l’Europe, voix divines des Motets de Bach, autant de points cardinaux apportant à cette dixième édition du Temps Suspendu de bienvenues et musicales agitations de l’air, tourbillonnantes, enivrantes, et promettant une saison inoubliable. Le Temps Suspendu propose son festival de musique baroque à Saint-Benoit-du-Sault et dans les communes environnantes. contact@letempssuspendu.fr +33 7 82 50 55 59 http://www.letempssuspendu.fr/ Il Ballo

