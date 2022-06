10ÈME FESTIVAL LE SON DES CUIVRES – CONCERTS : SERGEI NAKARIAKOV ET MARIA MEEROVITCH SUIVIS DE L’ENSEMBLE DE CUIVRES DE BELGIQUE, 10 juillet 2022, .

10ÈME FESTIVAL LE SON DES CUIVRES – CONCERTS : SERGEI NAKARIAKOV ET MARIA MEEROVITCH SUIVIS DE L’ENSEMBLE DE CUIVRES DE BELGIQUE

2022-07-10 20:00:00 – 2022-07-10 23:00:00

20h : Sergei Nakariakov et Maria Meerovitch

Le trompettiste israélo-russe Sergei Nakariakov est actuellement considéré comme le trompettiste classique le plus virtuose au monde et le plus recherché sur la scène internationale.

Il interprétera son programme en compagnie de la pianiste russe Maria Meerovitc.

21h : L’ensemble de Cuivres de Belgique

L’ensemble de cuivres de belgique est composé de 11 musiciens talentueux, tous issus des grandes orchestres belges, réunis autour d’un projet collectif, convivial et musical.

Vous découvrirez notamment leurs différentes palettes de timbres, leur richesse de nuances et leur sensibilité artistique. L’ensemble de cuivres de Belgique vos présente un programme musical qui permettra de satisfaire les goûts et la curiosité de tous les publics. Le répertoire diversifié s’étend de Gabrieli à la musique d’Astor Piazzolla, tout en passant par Bizet et les musiques de films.

Tarifs : 15€ (tarif réduit), 20€ (plein tarif)

Ouverture de la billetterie Samedi 5 Mars auprès de l’Office de Tourisme Maine Saosnois au 02 43 97 60 63

