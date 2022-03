10ÈME FESTIVAL LE SON DES CUIVRES – CONCERTS : LA CARAVANE PASSE ET SINSÉMILIA Mamers, 9 juillet 2022, Mamers.

10ÈME FESTIVAL LE SON DES CUIVRES – CONCERTS : LA CARAVANE PASSE ET SINSÉMILIA Rue de la Gare Espace Saugonna Mamers

2022-07-09 20:30:00 – 2022-07-09 24:00:00 Rue de la Gare Espace Saugonna

Mamers Sarthe

15 15 EUR 20h : La Caravane Passe

Dans la Caravane Passe, le point de vue est toujours celui du voyageur.

Depuis ans, le groupe a sillonné les routes de l’hexagone, d’Europe de l’Est à l’Ouest, d’Asie et du moyen Orient. Forte de ces expériences, la Caravane Passe défend un esprit nomade ou s’entremêlent le hip-hop, la tziganie, l’orientalisme, les manoucheries et la chanson française.

Parler du point de vue du voyageur, c’est aussi parler du point de vue du migrant, sans grands mots, sans moralisme et avec le désir furieux de danser ! Aucun message politique explicite et c’est tant mieux : La Caravane Passe dit, montre et vit le plaisir, le vertige, la transe, la fraternité, la liberté.

En Français, anglais, espagnol, catalan et quelques autres langues, la Caravane Passe cavale sur les routes du partage.

22h : Sinsémilia

30 ans ce se fête ! Sinsémilia vient célébrer l’incroyable aventure commencée en 1991 dans une rue de Grenoble. Trente ans plus tard, l’énergie et la passion sont toujours la, et l’envie de faire la fête avec le public peut-être encore plus grande. Avec sa franchise, son gout de l’échange et du dialogue, son style original, Sinsémilia est arrivé là ou personne n’aurait pu l’imaginer. Au sommet de la couverture médiatique !

En 2019, le groupe aux 10 disques d’or a sorti un nouvel album intitulé “A l’échelle d’une vie” et continue son chemin avec ce même goût pour les concerts spectaculaires qui fait sa force depuis toutes ces années.

Tarifs : 15€ (tarif réduit), 20€ (plein tarif).

Infos et réservation a l’Office de Tourisme Maine Saosnois au 02 43 97 60 63

Promis, une ambiance de feu règnera sur le festival !

20h : La Caravane Passe

Dans la Caravane Passe, le point de vue est toujours celui du voyageur.

Depuis ans, le groupe a sillonné les routes de l’hexagone, d’Europe de l’Est à l’Ouest, d’Asie et du moyen Orient. Forte de ces expériences, la Caravane Passe défend un esprit nomade ou s’entremêlent le hip-hop, la tziganie, l’orientalisme, les manoucheries et la chanson française.

Parler du point de vue du voyageur, c’est aussi parler du point de vue du migrant, sans grands mots, sans moralisme et avec le désir furieux de danser ! Aucun message politique explicite et c’est tant mieux : La Caravane Passe dit, montre et vit le plaisir, le vertige, la transe, la fraternité, la liberté.

En Français, anglais, espagnol, catalan et quelques autres langues, la Caravane Passe cavale sur les routes du partage.

22h : Sinsémilia

30 ans ce se fête ! Sinsémilia vient célébrer l’incroyable aventure commencée en 1991 dans une rue de Grenoble. Trente ans plus tard, l’énergie et la passion sont toujours la, et l’envie de faire la fête avec le public peut-être encore plus grande. Avec sa franchise, son gout de l’échange et du dialogue, son style original, Sinsémilia est arrivé là ou personne n’aurait pu l’imaginer. Au sommet de la couverture médiatique !

En 2019, le groupe aux 10 disques d’or a sorti un nouvel album intitulé “A l’échelle d’une vie” et continue son chemin avec ce même goût pour les concerts spectaculaires qui fait sa force depuis toutes ces années.

Tarifs : 15€ (tarif réduit), 20€ (plein tarif).

Infos et réservation a l’Office de Tourisme Maine Saosnois au 02 43 97 60 63

Rue de la Gare Espace Saugonna Mamers

dernière mise à jour : 2022-03-11 par