2022-09-08 – 2022-09-08

10 ans que le Festival Interplanétaire de Bande Dessinée de Reims réveille nos pupilles ! n10 ans de talents, de dessin, d’innovations, de spectacles vivants, 10 ans de sourires. Cette année, le festival sera inauguré le 08 septembre à l’occasion du vernissage de l’exposition hommage à Benoît Sokal à la médiathèque Falala. La première des dix expositions présentées jusqu’en janvier 2023 à travers la ville. Parmi elles, cinq créations originales qui mettent à contribution les auteurs invités et leurs éditeurs. Deux temps forts rythmeront cette édition anniversaire : n- Des rencontres et dédicaces autour des expositions lors du week-end des Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre. – Une programmation riche et variée les jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 septembre en présence d’une quarantaine d’auteurs invités : La projection en avant-première du film La guerre des Lulus à l’Opéraims, un après-midi de rencontre et dédicaces place du Forum, un spectacle qui mêlera les talents du Sacré Burlesque et des auteurs présents, une après-midi festive, dessinée et participative sous les chapiteaux du Temps des Cerises. Programme complet à venir.

+33 3 26 86 05 72

