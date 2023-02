10EME FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE DE BAYEUX CHAPITEAU, 26 mars 2023, BAYEUX.

10EME FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE DE BAYEUX CHAPITEAU. Un spectacle à la date du 2023-03-26 à 14:00 (2023-03-22 au ). Tarif : 15.0 à 60.0 euros.

L2-R-22-012554/L3-R-22-013144 Pour sa 10ème édition, l’association organisatrice vous propose de découvrir une sélection des meilleurs numéros de cirque primés dans les plus grands festivals internationaux. Le temps d’un week-end à Bayeux venez découvrir un spectacle encore plus riche en surprise, rire et émotion. Près de 17 000 spectateurs sont attendus. Attention, cette année aucune séance supplémentaire ne sera programmée, le stock de place est donc limité. TARIF VIP : PLACE EN LOGE + PROGRAMME PAPIER 44 PAGES + COUPE DE CHAMPAGNETOUTES LES PLACES SONT EQUIPEES DE DOSSIERS INDIVIDUELSPLACES NON NUMEROTEESPAS DE TARIF ENFANTCHAPITEAU CHAUFFE

CHAPITEAU BAYEUX Place Gauquelin Despallières Calvados

