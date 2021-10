Saint-Flovier Saint-Flovier Indre-et-Loire, Saint-Flovier 10ème Festival de cinéma Terre(s) d’images Saint-Flovier Saint-Flovier Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Flovier

10ème Festival de cinéma Terre(s) d’images Saint-Flovier, 19 novembre 2021, Saint-Flovier. 10ème Festival de cinéma Terre(s) d’images 2021-11-19 19:00:00 – 2021-11-19 22:30:00

Saint-Flovier Indre-et-Loire Saint-Flovier Le festival se déroule sur quatre jours dans quatre lieux différents. Une exposition, des courts métrages en première partie, un entracte festif, puis un long métrage.

A Saint Flovier, ce sera Terre d’Humour :

– Exposition des oeuvres de Nicole Avezard : les Josiane,

– Long Métrage : Rebelles de Allan Mauduit. Le festival se déroule sur 4 jours dans 4 lieux différents. Une exposition, des courts métrages en première partie, un entracte festif, puis un long métrage.

A St Flovier, ce sera Terre d’Humour avec l’exposition des œuvres de N.Avezard : les Josiane suivi du long Métrage : Rebelles de A.Mauduit. Le festival se déroule sur quatre jours dans quatre lieux différents. Une exposition, des courts métrages en première partie, un entracte festif, puis un long métrage.

A Saint Flovier, ce sera Terre d’Humour :

– Exposition des oeuvres de Nicole Avezard : les Josiane,

– Long Métrage : Rebelles de Allan Mauduit. dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Saint-Flovier Autres Lieu Saint-Flovier Adresse Ville Saint-Flovier lieuville 46.96658#1.02795