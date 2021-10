Marcé-sur-Esves Marcé-sur-Esves Indre-et-Loire, Marcé-sur-Esves 10ème Festival de cinéma Terre(s) d’images Marcé-sur-Esves Marcé-sur-Esves Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

10ème Festival de cinéma Terre(s) d’images Marcé-sur-Esves, 20 novembre 2021, Marcé-sur-Esves. 10ème Festival de cinéma Terre(s) d’images 2021-11-20 19:00:00 – 2021-11-20 22:30:00

Marcé-sur-Esves Indre-et-Loire Marcé-sur-Esves Le festival Terre(s) d’Images se déroule sur quatre jours dans quatre lieux différents. Une exposition, puis des courts métrages, un entracte festif, un long métrage.

A Marcé sur Esves, ce sera Terre de Découverte avec l’Algérie.

-L’exposition “Frontières” du Musée National de l’Histoire de l’immigration,

-Repas du pays,

Catégories d'évènement: Indre-et-Loire, Marcé-sur-Esves