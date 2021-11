10ème Festival de cinéma Terre(s) d’images Le Louroux, 21 novembre 2021, Le Louroux.

10ème Festival de cinéma Terre(s) d’images Le Louroux

2021-11-21 14:00:00 – 2021-11-21 17:30:00

Le Louroux 37240 Le Louroux

Le festival de cinéma se déroule sur quatre jours dans quatre lieux différents. Il commence par une exposition, une première partie avec des courts métrages, un entracte festif et un long métrage.

Au Louroux, ce sera l’après-midi du dimanche dès 15h avec l’exposition “A la découverte des mangas” par Alexandrine Bompard et Nicolas Starosciak et un atelier de jeu d’optique.

Le long métrage : Porco Rosso d’Hayao Miyazaki.

francis.lere@gmail.com +33 6 79 55 87 42 http://www.festivalterresdimages.com/

Terre(s) d’images

Le Louroux

