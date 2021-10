La Chapelle-Blanche-Saint-Martin La Chapelle-Blanche-Saint-Martin Indre-et-Loire, La Chapelle-Blanche-Saint-Martin 10ème Festival de cinéma Terre(s) d’images La Chapelle-Blanche-Saint-Martin La Chapelle-Blanche-Saint-Martin Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

La Chapelle-Blanche-Saint-Martin

10ème Festival de cinéma Terre(s) d'images
2021-11-18 19:00:00 – 2021-11-18 22:30:00

La Chapelle-Blanche-Saint-Martin Indre-et-Loire La Chapelle-Blanche-Saint-Martin Festival de cinéma qui dure 4 jours dans 4 lieux différents avec une exposition, des courts métrages d’animation, du patrimoine filmé local, un entracte festif, un long métrage.

Pour la soirée à la Chapelle Blanche Saint Martin, ouverture des portes dès 19h.

– Exposition de photo de la forêt de Loches : la renaissance des arbres par le Caméra Photo Club du Lochois,

– Le long métrage : Frère des arbres de Marc Dozier et Luc Marescot. Festival de cinéma qui dure 4 jours dans 4 lieux différents.

