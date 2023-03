10ème Festival Au Cinéma pour les droits humains : Projection du film » Un Varon » Ciné Lumière Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Drôme 10ème édition du Festival Au cinéma pour les droits humains avec la projection du film » Un varón » réalisé par Fabien Hernandez. Ciné Lumière 5 Rue Félix Faure Romans-sur-Isère

