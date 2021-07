Nivillers Nivillers Nivillers, Oise 10ème exposition d’Art de Nivillers Nivillers Nivillers Catégories d’évènement: Nivillers

Oise

10ème exposition d’Art de Nivillers Nivillers, 11 septembre 2021-11 septembre 2021, Nivillers. 10ème exposition d’Art de Nivillers 2021-09-11 – 2021-09-12

Nivillers Oise Nivillers Venez assister à la 10ème exposition d’art de Nivillers le 11 et 12 septembre 2021 au sein de l’Eglise Saint-Lucien, un joyau patrimonial rural restauré. Sous le thème de l’arbre, l’invité d’honneur est le photographe Jacky Proyart, avec plus de 30 artistes réunis pour l’occasion: Photographes, peintres, sculpteurs sur pierre, bois ,métal, céramistes, dentelière aux fuseaux, vitrail, artiste enlumineur, tapisserie, participation des enfants des écoles. De nombreuses animations sont prévues tout au long du week-end:

• Visite de l’atelier du sculpteur sur pierre Marcel CARON(+ de 200 pièces exposées)

• Peintres dans la rue : venez à leur rencontre tout le dimanche

• Démonstrations : artiste enluminures et dentelle aux fuseaux : samedi& dimanche après-midi

• Le ‘quart d’heure musical’ : flûte traversière : Dimanche à 15h Venez nombreux à la rencontre des artistes !Nombreuses idées de cadeaux !Parlez-en à vos voisins, amis et famille Samedi 11 septembre: de 12h à 18h

Dimanche 12 septembre: de 10h à 17h30

