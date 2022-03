10ème édition du prix littéraire manga SaYONNE’ara Sens, 15 avril 2022, Sens.

EUR 2012 – 2022 : le prix littéraire manga fête ses 10 ans.

10 ans de lectures, de rencontres, d’échanges, de découvertes…

Après ces deux années de pandémie, le retour au présentiel tant attendu s’impose, sous une nouvelle formule :

SaYONNE’ara vous donne rendez vous dans les jardins des espaces Culturels Savinien de Sens ! Forte de son expérience numérique (ateliers, rencontres et émission LIVE des années passées), l’équipe vous invite à découvrir une large sélection d’actions en ligne, en parallèle des actions sur place, pour permettre aux publics les plus éloignés de suivre l’événement en temps réel.

Retrouvez les fameux espaces thématiques (Tatami, Coin lecture, Cuisine, Jeux, Papier/Crayons, etc…) pour vous faire découvrir les différentes facettes de la culture japonaise. Suivez le programme tout au long des deux jours : conférences, rencontres avec des auteurs manga et de littérature en lien avec le Japon, ateliers, organisation de deux grands concours Cosplay, conseils et démonstrations… et fêtons comme il se doit ce bel anniversaire !

