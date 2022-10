10ème édition du festival TréporTraits – PIERRE PERRET « Mes adieux »

2023-02-04 20:00:00 20:00:00 – 2023-02-04 21:30:00 21:30:00 S’il est un personnage à part dans la chanson française, c’est bien Pierre Perret. Travailleur infatigable sous des airs nonchalants, trousseur de calembours maniant avec finesse la langue verte et le propos grivois. Perret chante depuis 50 ans un répertoire fait de poésie, de tendresse et d’humour, manière d’aborder des sujets de société qui nous concerne tous. L’engagement toujours à la boutonnière et l’humour comme frontière, le tout habilement orchestré par la maitrise du mot qu’on lui connait. S’il est un personnage à part dans la chanson française, c’est bien Pierre Perret. Travailleur infatigable sous des airs nonchalants, trousseur de calembours maniant avec finesse la langue verte et le propos grivois. Perret chante depuis 50 ans un… dernière mise à jour : 2022-10-19 par

