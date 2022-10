10ème édition du festival TréporTraits – Concert Père et fils Le Tréport Le Tréport Catégories d’évènement: Le Tréport

Seine-Maritime

10ème édition du festival TréporTraits – Concert Père et fils Le Tréport, 2 février 2023, Le Tréport. 10ème édition du festival TréporTraits – Concert Père et fils

Rue Lucien Lavacry Salle Reggiani Le Tréport Seine-Maritime Salle Reggiani Rue Lucien Lavacry

2023-02-02 20:00:00 20:00:00 – 2023-02-02 21:30:00 21:30:00

Salle Reggiani Rue Lucien Lavacry

Le Tréport

Seine-Maritime C’est de la chanson française…en moins chiant !

Le Rock, le swing et la Suze sont les ingrédients de base pour vous concocter de jolis airs de swinging java rock’n’roll !

T’aimes pas le rock et la java ? T’aimes pas la Suze ? Et ben t’es con, pis d’abord on goûte avant de dire qu’on n’aime pas ! C’est de la chanson française…en moins chiant !

Le Rock, le swing et la Suze sont les ingrédients de base pour vous concocter de jolis airs de swinging java rock’n’roll !

T’aimes pas le rock et la java ? T’aimes pas la Suze ? Et ben t’es con, pis… Salle Reggiani Rue Lucien Lavacry Le Tréport

dernière mise à jour : 2022-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Le Tréport, Seine-Maritime Autres Lieu Le Tréport Adresse Le Tréport Seine-Maritime Salle Reggiani Rue Lucien Lavacry Ville Le Tréport lieuville Salle Reggiani Rue Lucien Lavacry Le Tréport Departement Seine-Maritime

Le Tréport Le Tréport Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-treport/

10ème édition du festival TréporTraits – Concert Père et fils Le Tréport 2023-02-02 was last modified: by 10ème édition du festival TréporTraits – Concert Père et fils Le Tréport Le Tréport 2 février 2023 Le Tréport Rue Lucien Lavacry Salle Reggiani Le Tréport Seine-Maritime seine-maritime

Le Tréport Seine-Maritime