10ème édition du festival TréporTrait – Du petit monde aux rêves de Léon Le Tréport, 4 février 2023, Le Tréport.

10ème édition du festival TréporTrait – Du petit monde aux rêves de Léon

Médiathèque du Tréport Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime Place de l’Église Médiathèque du Tréport

2023-02-04 11:00:00 11:00:00 – 2023-02-04 11:45:00 11:45:00

Place de l’Église Médiathèque du Tréport

Le Tréport

Seine-Maritime

Le Tréport

Interprété par Vince Bilon, un spectacle musical, drôle et poétique qui enthousiasme petits et grands. Une balade familiale pour se divertir et chanter tous ensemble.

Interprété par Vince Bilon, un spectacle musical, drôle et poétique qui enthousiasme petits et grands. Une balade familiale pour se divertir et chanter tous ensemble.

culturel@ville-le-treport.fr +33 2 35 50 55 31

Place de l’Église Médiathèque du Tréport Le Tréport

dernière mise à jour : 2022-10-19 par