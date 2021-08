10ème édition du Festival De l’Écrit à l’Écran Montélimar, 23 septembre 2021, .

0ème édition du Festival De l’Écrit à l’Écran – 23/29 septembre 2021 – MONTÉLIMAR et LE TEIL

LES GRANDS AXES DE PROGRAMMATION DE LA 10ÈME ÉDITION

L’AFFICHE

L’affiche de la 10ème édition du festival DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN célèbre l’intemporalité du cinéma.

Elle a été réalisée par Julien Saniel pour Chambre Noire.

L’image est extraite du film L’Affaire Thomas Crown de Norman Jewison, sorti en 1968 et distribué par Mission distribution.

L’AFFAIRE THOMAS CROWN sera présenté pendant le festival en version restaurée. L’affiche est téléchargeable en différents formats dans l’espace Presse

ARIANE ASCARIDE – INVITÉE D’HONNEUR – MARRAINE DE LA 10ÈME ÉDITION

Carte blanche à Ariane Ascaride

La comédienne présentera un film de son choix (annoncé prochainement), elle fera égale- ment deux lectures scéniques et une rencontre littéraire.

Ariane Ascaride, invitée d’honneur au Teil, rendra hommage à son ami metteur en scène Didier Bezace lors d’une soirée le jeudi 23 septembre.

SOIRÉE DES 10 ANS – DIMANCHE 26 SEPTEMBRE – MONTÉLIMAR

Soirée exceptionnelle au Théâtre rénové de Montélimar en présence des invités qui ont marqué l’histoire du festival. Cette soirée sera ouverte par l’artiste Abd Al Malik.

SOIRÉE D’OUVERTURE – VENDREDI 24 SEPTEMBRE – PALAIS DES CONGRÈS

Set musical de Nach suivi de la projection d’un film en avant-première (annoncé courant juillet). Soirée en présence d’Ariane Ascaride.

SOIRÉE DE CLÔTURE – MERCREDI 29 SEPTEMBRE – PALAIS DES CONGRÈS

Set musical suivi de la projection d’un film en avant-première annoncés courant juillet.

HOMMAGE À BERTRAND TAVERNIER

Un hommage sera rendu à Bertrand Tavernier, parrain de la prempremière édition du fes- tival, en présence d’artistes, d’amis et de techniciens.

Projection du film ÇA COMMENCE AUJOURD’HUI en présence de l’équipe du film, précédée d’un set musical.

EXPOSITION – THÉÂTRE MUNICIPAL DE MONTÉLIMAR

Exposition des photos originales prises par Robert Doisneau au cours du tournage du film UN DIMANCHE À LA CAMPAGNE de Bertrand Tavernier.

PANORAMA AVANT-PREMIÈRES (premiers films annoncés)

Une vingtaine d’avant-premières, en présence des équipes, seront programmées dans le cadre de la 10ème édition du festival, parmi lesquelles:

– L’AFFAIRE COLLINI de Marco Kreuzpaintner

– ALBATROS de Xavier Beauvois

– I AM GRETA de Nathan Grossman

– NOS PLUS BELLES ANNÉES de Gabriele Muccino

– PETITE SŒUR de Véronique Reymond & Stéphanie Chuat

– SHOOTING THE MAFIA de Kim Longinotto

– LE TEMPS DES SECRETS de Christophe Barratier

– LA VOIX D’AÏDA de Jasmila Zbanic

– ZAï ZAÏ ZAÏ ZAÏ de François Desagnat, adapté de la bande-dessinée de Fab Caro

La programmation complète sera annoncée le 23 août.

SECOND SOUFFLE (premiers films annoncés)

En soutien aux œuvres qui n’ont pas pu pas être projetées lors de la 9ème édition, le festival présentera quelques films “coup de cœur” et une sélection d’œuvres inédites sur le terri- toire:

– PROFESSION DU PÈRE de Jean-Pierre Améris (en présence du réalisateur et de l’auteur Sorj Chalandon)

– ROUGE de Farid Bentoumi (en présence du réalisateur)

– MOFFIE d’Oliver Hermanus

JEUNE PUBLIC “CINÉMA ET LITTÉRATURE”

Les premiers films annoncés:

– LE PEUPLE LOUP de Tomm Moore & Ross Stewart – Avant-première

– VANILLE de Guillaume Lorin – Avant-première (en présence du scénariste)

– LA VIE DE CHÂTEAU de Clémence Madeleine-Perdillat et Nathaniel H’Limi (en présence de la réalisatrice)

GEOFFROY DE PENNART invité d’honneur

Auteur culte de littérature jeunesse et plus particulièrement de la série consacrée au loup,

Geoffroy de Pennart lancera, dans le cadre du festival et en avant-première, la sortie de son dernier ouvrage Un grand méchant loup ! (éditions Kaléidoscope)

RENCONTRES LITTÉRAIRES (premiers auteurs annoncés)

– Ariane Ascaride pour Bonjour Pa’. Lettres au fantôme de mon père (Le Seuil) – Sorj Chalandon pour Profession du père et Une joie féroce (Grasset)

– Abd Al Malik pour Réconciliation (Robert Laffont)

– Thomas Snégaroff pour Putzi (Gallimard)

– Aurel pour Josep

– Véronique Le Bris pour 100 grands films de réalisatrices (Grund)

LECTURES SCÉNIQUES

– L’Étranger d’Albert Camus par Ariane Ascaride (mise en scène Dyssia Loubatière)

– Et il y aura la jeunesse d’aimer de Louis Aragon et Elsa Triolet par Ariane Ascaride – en hommage à Didier Bezace (mise en scène Didier Bezace et Dyssia Loubatière)

– L’Art d’aimer d’après les correspondances entre Anaïs Nin et Henry Miller. Avec Manon Raffalelli et François Coppin (mise en scène Thomas Resendes) 2/4

LES COULISSES DU CINÉMA

– LA CRÉATION D’UNE BANDE-ANNONCE

Par Sonia Mariaulle, gérante et fondactrice de la société Sonia Tout Court

– MASTERCLASS FILMER LA GUERRE

Par Alain Choquart d’après La Vie et rien d’autre et Capitaine Conan de Bertrand Tavernier

– TABLE RONDE CINÉMA ET FÉMINISME: UNE NÉCESSAIRE CONFRONTATION

Par la journaliste Véronique Le Bris

– FABRIQUER UNE BANDE SON, LA SCIENCE AU SERVICE DU CINÉMA

Par Thierry Delor, mixeur au cinéma

– TABLE RONDE DE LA RUMEUR AUX FAKE NEWS: COMMENT LUTTER ?

Par le journaliste et historien Thomas Snegaroff. En partenariat avec Brut

– CINÉMA & PSYCHANALYSE

Table ronde suivie de la présentation de 4 films de la programmation par des psychiatres de l’association Freudienne de la Drôme

PROGRAMME DE RÉALITÉ VIRTUELLE

Espace d’immersion en partenariat avec Festivals Connexion

– KINOSCOPE de Clément Léotard et Philippe Collin (2016 – 9 min 33)

– GLOOMY EYES 1,2,3 de Fernando Maldonado et Jorge Tereso (2019 – 8 à 12 min par épi- sode) avec la voix de Tahar Rahim

CONCOURS DE SCÉNARIO – PRIX DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN 2021

Le festival De l’écrit à l’écran propose chaque année un concours de scénario de court-mé- trage, adapté d’une nouvelle en partenariat avec le prestataire technique Papaye et Sé- quences 7.

Pour la 10ème édition, la nouvelle sélectionnée est : « Bateau sous la neige » issue de l’ou- vrage Océan Pacifique de Hubert MINGARELLI, Éditions Le Seuil (2006)

Le règlement, la nouvelle et la fiche d’inscription sont disponibles sur le site:

https://delecritalecran.com/fr/festival/concours-de-scenario

JOURNÉES PROFESSIONNELLES

Pour la deuxième année consécutive, le festival DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN organisera des jour- nées professionnelles.

Au programme de ces journées: un concours de session de pitch organisé en partenariat avec l’APPA dans le cadre de la journée des producteurs et productrices en Auvergne Rhône-Alpes et de l’accompagnement des scénaristes par le Bureau des auteurs repré- senté par Marie Le Gac ainsi que de la table ronde dédiée aux métiers de la production et de la diffusion; une rencontre avec la délégation Festivals Connexion; les rencontres régionales Passeurs d’images et la journée de visionnement pour les exploitants en par- tenariat avec les Écrans de la Drôme.

Le détail des journées professionnelles et du concours de la session pitch est à retouver sur notre site début juillet.

JOURNÉES SCOLAIRES

Portées par des professionnels du cinéma et pensées avec des enseignants, les journées scolaires du festival De l’écrit à l’écran proposent de comprendre le monde à travers le prisme du 7ème Art.

Une programmation « sur mesure » qui accueille 12 000 scolaires autour de grands axes transversaux comme la littérature, l’histoire, les arts plastiques, les mathématiques, les sciences du vivant et les sciences physiques, la philosophie, la technologie, les langues étrangères, l’éducation physique et sportive …

Et comme le cinéma se nourrit d’autres arts, le festival propose des passerelles qui mettent en résonance films et spectacles vivants, conférences, débats et expositions…

Le programme complet des journées scolaires est à retrouver ici

BILLETTERIE EN LIGNE

NOUVEAUTE 2021 – Billetterie Early bird

Le festival innove et propose au public de réserver ses places à un tarif préférentiel pour une durée limitée !

Du 21 juin au 4 juillet, le public aura la possibilité d’acheter l’un des 2 packs proposés, voire les 2, pour la 10ème édition du festival. Au-delà de ces dates, le tarif normal s’appliquera. La billetterie générale ouvrira courant août.

ATTENTION LE NOMBRE DE PACKS EST LIMITÉ !

1: PACK DES SOIRÉES ÉVÉNEMENTIELLES

Tarif pack 3 soirées: 25 euros au lieu de 31,50€

Le pack comprend une place pour la soirée d’ouverture, la soirée des 10 ans et la soirée de clôture

2: PACK COLLECTOR & SOUTIEN AU FESTIVAL

Tarif pack collector: 25 euros

Le pack comprend: 1 accès au tarif réduit (5,50€ le film hors soirées spéciales), 1 adhésion à l’association, 1 sac, 1 programme, 1 carnet des 10 ans

Réservations sur le site: https://delecritalecran.com/fr/festival/billetterie-early-bird

LES LIEUX DU FESTIVAL

MONTÉLIMAR

Théâtre Municipal Palais des Congrès Cinéma le Palace Cinéma les 7 nef Cinéma les Templiers

Conservatoire Montélimar Agglomération

Le festival De l’écrit à l’écran est membre du Label festivals Connexion

LES SÉANCES HORS LES MURS :

LE TEIL : Cinéma le Regain CRUAS: Le Ciné

