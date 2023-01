10ème édition de l’Ice Kart Trophy – Round 2 Saint-Chaffrey Saint-Chaffrey Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes

10ème édition de l'Ice Kart Trophy – Round 2 Saint-Chaffrey, 28 janvier 2023, Saint-Chaffrey . Allée des Petits Plans – Parc des Colombiers Chantemerle Circuit de kart sur glace de Serre Chevalier Saint-Chaffrey Hautes-Alpes

2023-01-28 – 2023-01-28

Hautes-Alpes Qui seront les vainqueurs de l’ice Kart trophy – Saison 10 ? contact@rdevents.fr +33 6 64 77 72 83 https://www.youtube.com/watch?v=simLJn6UXnE Chantemerle Allée des Petits Plans – Parc des Colombiers Saint-Chaffrey

