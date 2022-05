10ème édition de la Fête des plantes Sées Sées Catégories d’évènement: Orne

2022-05-28 – 2022-05-29

Organisée par la municipalité de Sées, dans un cadre exceptionnel, la fête des plantes réunie de multiples d'exposants : fleuristes, pépiniéristes, horticulteurs, associations, artisans dans les Jardins du Palais d'Argentré. nLors de cette exposition-vente, plantes en pot, vivaces, haies, arbustes, cactus, cucurbitacées, plants annuels mais aussi fruits et légumes raviront les acheteurs. Un troc de plantes sera également proposé le samedi de 10h à 12h. L'occasion également d'être conseillé par des professionnels pour savoir comment fleurir vos balcons ou jardiner en pleine terre. Restauration et buvette sur place.

