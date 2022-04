10ème Éco-marche La Ferté-Saint-Aubin, 15 mai 2022, La Ferté-Saint-Aubin.

10ème Éco-marche La Ferté-Saint-Aubin

2022-05-15 10:00:00 – 2022-05-15 11:00:00

La Ferté-Saint-Aubin Loiret La Ferté-Saint-Aubin

La Ferté-Saint-Aubin en Transition et son groupe “Zéro déchet” organise leur 10ème éco-marche le dimanche 15 mai 2022 !

Départ à 10h à l’école des Chêneries puis arrivée vers 11h au Champ Fleuri pour un apéritif en musique.

Munissez-vous de vos gants, de vos sacs poubelles et de votre sourire.

Prévoyez également votre gobelet pour l’apéritif musical.

Tout bénévole (adhérent ou non) est le bienvenu!

La Ferté-Saint-Aubin en Transition et son groupe “Zéro déchet” organise leur 10ème éco-marche le dimanche 15 mai 2022 !

Départ à 10h à l’école des Chêneries puis arrivée vers 11h au Champ Fleuri pour un apéritif en musique.

Munissez-vous de vos gants, de vos sacs poubelles et de votre sourire.

https://lfesa-transition.fr/

La Ferté-Saint-Aubin en Transition et son groupe “Zéro déchet” organise leur 10ème éco-marche le dimanche 15 mai 2022 !

Départ à 10h à l’école des Chêneries puis arrivée vers 11h au Champ Fleuri pour un apéritif en musique.

Munissez-vous de vos gants, de vos sacs poubelles et de votre sourire.

Prévoyez également votre gobelet pour l’apéritif musical.

Tout bénévole (adhérent ou non) est le bienvenu!

LFéSA

La Ferté-Saint-Aubin

dernière mise à jour : 2022-04-20 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN