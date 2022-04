10ème Éco-marche La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin Catégorie d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin

10ème Éco-marche La Ferté-Saint-Aubin, 15 mai 2022, La ferte-saint-aubin. 10ème Éco-marche

La Ferté-Saint-Aubin, le dimanche 15 mai à 10:00

La Ferté-Saint-Aubin en Transition et son groupe “Zéro déchet” organise leur 10ème éco-marche le dimanche 15 mai 2022 ! Départ à 10h à l’école des Chêneries puis arrivée vers 11h au Champ Fleuri pour un apéritif en musique. Munissez-vous de vos gants, de vos sacs poubelles et de votre sourire. Prévoyez également votre gobelet pour l’apéritif musical. Tout bénévole (adhérent ou non) est le bienvenu!

Voir https://lfesa-transition.fr

La Ferté-Saint-Aubin en Transition et son groupe “Zéro déchet” organise leur 10ème éco-marche le dimanche 15 mai 2022 ! Départ à 10h à l’école des Chêneries puis arrivée vers 11h au Champ Fleuri p… La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T11:00:00

Détails Catégorie d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin Autres Lieu La Ferté-Saint-Aubin Adresse La ferte-saint-aubin Ville La ferte-saint-aubin lieuville La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin

La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ferte-saint-aubin/

10ème Éco-marche La Ferté-Saint-Aubin 2022-05-15 was last modified: by 10ème Éco-marche La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin 15 mai 2022 La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin

La ferte-saint-aubin