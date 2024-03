10ème championnat de France de majorettes AMF gymnase du cosec Albi, samedi 18 mai 2024.

10ème championnat de France de majorettes AMF 3 jours de compétitions, plusieurs niveaux et disciplines (bâton, canne major et pompon, traditionnel ou sport) 18 – 20 mai gymnase du cosec Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T09:00:00+02:00 – 2024-05-18T18:30:00+02:00

Fin : 2024-05-20T09:00:00+02:00 – 2024-05-20T12:30:00+02:00

L’AMF organise son 10ème championnat de France de majorettes à Albi du 17 au 20 mai 2024.

Plus de 300 jeunes seront présents pour participer à cette competition que ce soit en groupe en solo ou encore en duo/trio ou mini formation, en parade ou en chorégraphie.

Vous pourrez admirer les performances de nos majorettes en bâtons, pompons ou encore canne major au gymnase du cosec près du stadium.

Venez les soutenir et profiter d’un beau spectacle, possibilité de restauration et buvette sur place

gymnase du cosec 271 av colonel teyssier 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

majorettes/ pompons/sport/tradition

Les street ladies vous attendent pour le 10 ème championnat de France AMF