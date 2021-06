Vierzon Vierzon Cher, Vierzon 10ème Bourse aux livres et aux vinyles Vierzon Vierzon Catégories d’évènement: Cher

Vierzon

10ème Bourse aux livres et aux vinyles Vierzon, 19 juin 2021-19 juin 2021, Vierzon. 10ème Bourse aux livres et aux vinyles 2021-06-19 – 2021-06-19

Vierzon Cher Vierzon Organisée par la Médiathèque municipale Paul Eluard Organisée par la Médiathèque municipale Paul Eluard +33 2 48 75 48 48 Organisée par la Médiathèque municipale Paul Eluard Organisée par la Médiathèque municipale Paul Eluard Ville de Vierzon

Détails Catégories d’évènement: Cher, Vierzon Étiquettes évènement : Autres Lieu Vierzon Adresse Ville Vierzon lieuville 47.22353#2.06466