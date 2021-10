Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne, Oise 10eme Bourse aux disques et aux bd’s Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne Catégories d’évènement: Margny-lès-Compiègne

Oise

10eme Bourse aux disques et aux bd’s Margny-lès-Compiègne, 24 octobre 2021, Margny-lès-Compiègne. 10eme Bourse aux disques et aux bd’s 2021-10-24 10:00:00 – 2021-10-24 17:00:00

Margny-lès-Compiègne Oise Margny-lès-Compiègne 2 2 Organisée par Radio Graf’hit.

Au Complexe Marcel Guerin à Margny les Compiègne

Dimanche 24 Octobre 2021 de 9h00 à 17H00

2 euros le matin gratuit après-midi

info : 06 29 14 57 43. Organisée par Radio Graf’hit.

Au Complexe Marcel Guerin à Margny les Compiègne

Dimanche 24 Octobre 2021 de 9h00 à 17H00

2 euros le matin gratuit après-midi

info : 06 29 14 57 43. +33 6 29 14 57 43 Organisée par Radio Graf’hit.

Au Complexe Marcel Guerin à Margny les Compiègne

Dimanche 24 Octobre 2021 de 9h00 à 17H00

2 euros le matin gratuit après-midi

info : 06 29 14 57 43. droits réservés dernière mise à jour : 2021-10-15 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme de l’Agglomération de Compiègne

Détails Catégories d’évènement: Margny-lès-Compiègne, Oise Autres Lieu Margny-lès-Compiègne Adresse Ville Margny-lès-Compiègne lieuville 49.42394#2.81916