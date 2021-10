Reims Reims Marne, Reims 10ème anniversaire de l’ensemble Allegri – Hommage à Piazzolla Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne Séville est la porte vers le “nouveau monde”, actuelle Amérique du Sud. C’est pourquoi un hommage est rendu à Astor Piazzolla, grand compositeur de tango argentin, pour le centenaire de sa naissance. L’Ensemble de Solistes Allegri, composé de 8 chanteurs, sera accompagné par le quintette à cordes Ad Libitum, le bandonéoniste Jérémy Vannereau, avec au piano, Martin Palmeri, compositeur argentin, célèbre pour sa Misa Tango et son opéra-tango “Mateo” dont la Création Française a été réalisée, cet été, à Lavannes. Au programme, des pièces instrumentales et vocales d’Astor Piazzolla, bien sûr, mais aussi, en création mondiale, une oeuvre écrite spécialement pour cette occasion par Martin Palmeri : “La Passion selon Astor”. +33 3 26 35 61 35 http://www.ensembleallegri.com/accueil.php Conservatoire à rayonnement régional de Reims 20 Rue Gambetta Reims

