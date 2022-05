10eme anniversaire de la médiathèque de Duerne ! Bibliothèque de Duerne Chémeré-le-Roi Catégories d’évènement: Chémeré-le-Roi

Mayenne

10eme anniversaire de la médiathèque de Duerne ! Bibliothèque de Duerne, 21 mai 2022, Chémeré-le-Roi. 10eme anniversaire de la médiathèque de Duerne !

du samedi 21 mai au dimanche 22 mai à Bibliothèque de Duerne La médiathèque de Duerne fête son 10eme anniversaire le week-end du 21 et 22 mai 2022. Des animations sont prévues la matinée pour les petits et les grands. Bibliothèque de Duerne 4 place de la mairie 69850 DUERNE Chémeré-le-Roi Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T09:00:00 2022-05-21T13:00:00;2022-05-22T09:00:00 2022-05-22T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chémeré-le-Roi, Mayenne Autres Lieu Bibliothèque de Duerne Adresse 4 place de la mairie 69850 DUERNE Ville Chémeré-le-Roi lieuville Bibliothèque de Duerne Chémeré-le-Roi Departement Mayenne

Bibliothèque de Duerne Chémeré-le-Roi Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chemere-le-roi/

10eme anniversaire de la médiathèque de Duerne ! Bibliothèque de Duerne 2022-05-21 was last modified: by 10eme anniversaire de la médiathèque de Duerne ! Bibliothèque de Duerne Bibliothèque de Duerne 21 mai 2022 Bibliothèque de Duerne Chémeré-le-Roi Chémeré-le-Roi

Chémeré-le-Roi Mayenne