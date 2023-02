10e Week end Folk&Irish, 4 mars 2023, Quettehou .

10e Week end Folk&Irish

1 place du marché Quettehou Manche

2023-03-04 19:00:00 19:00:00 – 2023-03-04 23:00:00 23:00:00

Quettehou

Manche

Dans la magnifique Halle aux grains de Quettehou, soirée musicale folk, festive et dansante.

– Concert : Si Sénior (duo flamenco rock).

– Concert et danses Irlandaises : trio Damei Luçon et Nantes irish Dance academy.

– Bal folk Irlandais animé par le trio Damei Luçon.

Ouverture des portes dès 19h avec restauration (tartines, huitres, crêpes) et buvette.

contact@musikensaire.fr +33 2 33 54 39 10 https://helloasso.com/associations/musikensaire

Quettehou

