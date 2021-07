Aussois Aussois Aussois, Savoie 10e Semaine Musicale – Duo par l’Orchestre des Pays de Savoie Aussois Aussois Catégories d’évènement: Aussois

10e Semaine Musicale – Duo par l’Orchestre des Pays de Savoie Aussois, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Aussois. 10e Semaine Musicale – Duo par l’Orchestre des Pays de Savoie 2021-07-12 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-12 CAES DU CNRS 24 Rue du Coin

Aussois Savoie Programme Duo.

Sonate pour deux violons – Prokoviev, et autres œuvres classiques (Mozart, Teleman…) info@hautemaurienne.com +33 4 79 20 30 80 https://www.haute-maurienne-vanoise.com/ dernière mise à jour : 2021-07-05 par

