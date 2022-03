10è Salon Vinomedia Palais des Congrès Atlantia, 22 avril 2022, La baule.

10è Salon Vinomedia

du vendredi 22 avril au dimanche 24 avril à Palais des Congrès Atlantia

### **10ème édition du salon Vinomédia : du 22 au 24 avril 2022** Après 3 ans d’absence le salon Vinomedia revient enfin pour le plaisir des amateurs de bons vins ! Après cette longue parenthèse, les vignerons et producteurs de toute la France se réjouissent de revenir à La Baule. **NOUVEAUTÉ : CETTE ANNÉE, LE SALON S’AGRANDIT !** De nouveaux vignerons et producteurs nous rejoignent, de nouvelles appellations et nouveaux produits à découvrir. Plus de 50 vignerons et producteurs venus de toute la France vous feront déguster leurs cuvées et vous parleront de leur savoir-faire connu et reconnu à travers le monde avec chacun leurs particularités qui font de ce salon, un moment convivial. Plongez au coeur de la richesse du vignoble français dans une ambiance chaleureuse et conviviale pour faire des achats originaux et de qualité sur un salon avec un choix exceptionnel d’appellations de toutes les régions viticoles françaises qui sauront satisfaire tous les palais mais aussi tous les budgets. Le salon Vinomédia vous propose également un espace restauration midi et soir, pour une pause gourmande atour de bons produits du canard du Sud-Ouest. [ENTRÉE GRATUITE SUR INVITATION](https://www.vinomedia.fr/salon-du-vin-la-baule-du-22-au-24-avril-2022/) Tarif sur place : 3€ / -18 ans : gratuit

10ème édition du salon Vinomédia : du 22 au 24 avril 2022 Après 3 ans d’absence le salon Vinomedia revient enfin pour le plaisir des amateurs de bons vins ! Après cette longue parenthèse, les v…

Palais des Congrès Atlantia 119 Avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T09:00:00 2022-04-22T19:00:00;2022-04-23T09:00:00 2022-04-23T19:00:00;2022-04-24T09:00:00 2022-04-24T19:00:00