10è salon du livre de jeunesse du pays de morlaix Saint-Martin-des-Champs, 20 novembre 2021, Saint-Martin-des-Champs.

10 édition, avec 22 auteur.trices et illustrateur.trices renommés invités, et pour thème « Conte sur moi » ! Des animations, des jeux, des spectacles et transformations, des classes, médiathèques et 3 librairies associées, des dédicaces et de magnifiques livres à offrir, et le breton vivant tout le week-end. Plus d’infos sur notre site web et Facebook.

