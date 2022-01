10e Nuit Trad’actuelle La Chapelle Argence Troyes Catégories d’évènement: Aube

Les membres de l’association s’étaient enthousiasmés à l’idée d’organiser la 10e NTA en configuration assise selon les règles en vigueur. Après mûre réflexion, on s’est dit que l’ADN de notre événement était avant tout la danse. Plutôt que d’organiser un anniversaire en demi-teinte, nous préférons patienter pour vous offrir une MEGA-GIGA TEUF à la hauteur de votre envie de danser. La fête n’en sera que plus belle! Au programme : ? Vendredi 12 novembre (20h30) Tref / Toc Toc Toc / Le grand barouf (alias Trio Jolivet Padovani Robin) ? Samedi 13 novembre (19h) La cuivraille / Djal / Laüsa / La Machine Bal de printemps La Chapelle Argence 20 Boulevard Gambetta, 10000 Troyes Troyes Aube

