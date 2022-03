10E NUIT DU JAZZ MANOUCHE Yvré-l’Évêque, 29 avril 2022, Yvré-l'Évêque.

10E NUIT DU JAZZ MANOUCHE Salle Georges Brassens Chemin de la Pecquenardière Yvré-l’Évêque

2022-04-29 – 2022-04-29 Salle Georges Brassens Chemin de la Pecquenardière

Yvré-l’Évêque Sarthe Yvré-l’Évêque

Simba Baumgartner Trio & Aurore Voilqué Guest

Arrière-petit-fils de Django Reinhardt, Simba est une des étoiles montantes de la nouvelle génération du jazz manouche. Appuyé par une solide section rythmique avec Mathieu Chatelain à la guitare et Estéban Felix à la contrebasse, deux autres figures incontournables de la scène jazz française, leur musique et leur connivence enthousiasme le public ! Ils seront rejoints au cours de la soirée par Aurore Voilqué, violoniste phare de la scène jazz française, pour vous interpréter quelques pièces typiques et enflammer la scène !

Hugo Guezbar Electric Trio

Nouveau phénomène du jazz manouche, Hugo Guezbar a déjà joué avec les plus grands !

Ce jeune guitariste de 22 ans originaire de Montpellier étonne par sa maturité musicale et son jeu. Il s’est fait remarquer en réalisant au sein du collectif Django Legacy l’ouverture du festival Django Reinhardt 2018 et la soirée You and the night and Music, Salle Pleyel en 2021. Accompagné par Mathieu Chatelain à la guitare rythmique et Estéban Felix à la contrebasse, ils présenteront un répertoire crossover alternant Django Reinhardt et Wes Montgomery mais où le son du trio donne tout son sens à cet Hétéro-généïté !

Le retour de la nuit du jazz manouche avec une programmation festive en perspective: Simba Baumgartner Trio & Aurore Voilqué Guest et Hugo Guezbar Electric Trio

0243236638

