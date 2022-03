10e Nuit du Jazz Manouche Salle Georges-Brassens Yvré-l'Évêque Catégories d’évènement: Sarthe

10e Nuit du Jazz Manouche Salle Georges-Brassens, 29 avril 2022, Yvré-l'Évêque. 10e Nuit du Jazz Manouche

Salle Georges-Brassens, le vendredi 29 avril à 20:30

Au programme : – **Simba Baumgartner Trio & Aurore Voilqué Guest**, arrière-petit-fils de Django Reinhardt, Simba est une des étoiles montantes de la nouvelle génération du jazz manouche. Appuyé par une solide section rythmique avec Mathieu Chatelain à la guitare et Estéban Felix à la contrebasse, deux autres figures incontournables de la scène jazz française, leur musique et leur connivence enthousiasme le public ! – **Hugo Guezbar Electric Trio**, ce jeune guitariste de 22 ans originaire de Montpellier étonne par sa maturité musicale et son jeu. Accompagné par Mathieu Chatelain à la guitare rythmique et Estéban Felix à la contrebasse, ils présenteront un répertoire crossover alternant Django Reinhardt et Wes Montgomery mais où le son du trio donne tout son sens à cet Hétéro-généïté! Billetterie Le Mans Jazz : 02 43 23 66 38 / [billetterie@lemansjazz.com](mailto:billetterie@lemansjazz.com)

Tarifs : de 11 à 17€

Le retour de la nuit du jazz manouche avec une programmation festive en perspective. Salle Georges-Brassens Rue Sainte-Marie, 72530 Yvré-l’Évêque, France Yvré-l’Évêque Sarthe

