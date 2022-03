10E NUIT DES FANFARES Arnage, 2 avril 2022, Arnage.

10E NUIT DES FANFARES Espace culturel l’éolienne 67 Rue des Collèges Arnage

2022-04-02 – 2022-04-02 Espace culturel l’éolienne 67 Rue des Collèges

Arnage Sarthe Arnage

13 EUR Les Grooms

Le groupe travaille sur un rapport très proche entre la musique et la présence théâtrale ainsi que sur un répertoire visant l’éclectisme et le décalage entre les musiques savantes et populaires.

Big Joanna

Leur répertoire ensoleillé butine allègrement des musiques de La Nouvelle Orléans à celles des caraïbes, et du jazz Ethiopien à l’afro-beat.

Mandé Brass Band

C’est un projet innovant de fanfare afro-urbaine.?Une fusion originale qui puise sa force dans ses racines africaines et qui brille par la qualité de ses arrangements.

Le Mans Jazz propose une fois de plus une nuit des fanfares haute en couleurs et pleine d’énergie. Au programme: Les Grooms, Big Joanna, Mandé Brass Band

+33 2 43 23 66 38

