La **10e Journée Académique de l’Innovation,** organisée par la CARDIE Rennes avec le soutien de l’INSPE Bretagne et du 110bis Bretagne, aura lieu **le mercredi 18 mai 2022.** Après **la joie d’apprendre** en 2021, la thématique retenue pour cette 10 édition est **la** **joie d’enseigner**. Le lieu et le programme détaillé de cette journée seront précisés ultérieurement. Thématique retenue: la joie d’enseigner Lab 110bis Bretagne Rectorat Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

