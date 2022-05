10e Fête du Printemps Rognes, 7 mai 2022, Rognes.

10e Fête du Printemps Médiathèque municipale Le Préau Livres Ancienne Ecole Rognes

2022-05-07 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-07 18:00:00 18:00:00 Médiathèque municipale Le Préau Livres Ancienne Ecole

Rognes Bouches-du-Rhône Rognes

SORTIES :



Sortie Nature avec la LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux)

de 10 à 12h – Sortie sur le Deffend.

(chaussures de style basket recommandées)



Sortie Botanique de 14h30 à 16h avec Bernadette TONIN

Une promenade sur le Deffend pour découvrir les plantes médicinales et comestibles.



CONFERENCES :



10h30 – 11h30 avec Louis JUIGNIER

L’Agroécologie pour les nouveaux potagers : engrais verts, surfaces optimisées, utilisation au minimum de l’eau et au maximum du soleil.



16h -17h avec Bernadette TONIN

Conférence / échange sur les vertus et les bienfaits des plantes médicinales et comestibles.



LES ANIMATIONS :



Chasse au Trésor – Inscriptions de 9h30 à 15h

Comme chaque année, inscrivez-vous et prenez votre règlement sous la tente d’accueil, pour participer à la chasse au trésor. Tous les participants seront récompensés. La chasse au trésor dure environ 2h.

(Début des inscriptions 9h30, fin des inscriptions 15h remise des prix 17h)



QUIZZ tout public ! 11h – 11h30

Venez tester vos connaissances.

Récompenses pour les 10 premiers !

(Sur la place de la Médiathèque)



Apéritif offert à 12h sur la place de la Médiathèque !



Spectacle / théâtre – de 15h à 16h – Les Z’abeilles

Spectacle jeune public et familial à partir de 4 ans avec Marc RICARD de la Cie Virgule – Salle des associations.

“Une ruche, une reine, des abeilles…un apiculteur. Mais plus rien ne tourne rond…Ce spectacle interactif agrémenté de chansons et d’instruments insolites est une réflexion sur la préservation de notre environnement.”



LES ATELIERS :



9h30 – 12h – Loïz APPEL propose un atelier de 3h pour découvrir la vannerie (tissage de l’osier) création de corbeilles Zarzo (pour adulte).



10h – 11h : Atelier création Bee-Wraps avec Clarisse LIBER :

Le Bee wrap est adaptable et facile d’entretien: Une nouvelle façon de conserver vos aliments 100% écologique ! Objectif Zéro Déchet.



10h – 12h : Atelier Beauté avec JULIE

Création d’un lait pour le corps et d’un gommage naturels et personnalisés. (Les contenants sont offerts).



11h – 12h : Atelier création d’éponge TAWASHI :

Le Tawashi est une éponge zéro déchet qu’on fabrique avec du tissu de récup. On s’en sert pour faire la vaisselle, laver la table, décrasser la voiture… (vous avez de vieux T-shirt à manches longues… Apportez les, vous leur donnerez une nouvelle vie…).



14h – 16h : Atelier Beauté avec JULIE

Création d’un lait pour le corps et d’un gommage naturels et personnalisés. (Les contenants sont offerts)



15h – 16h : Atelier créatif de TOTE BAGS en T-shirts

Le tote bag se définit comme un sac en tissu fourre-tout que l’on trimballe partout (si vous avez de vieux T-shirts pensez à les apporter vous découvrirez comment leur donner une deuxième vie !!!).



15h – 17h : Elodie VALADE vous fera découvrir l’éco-vannerie lors d’un atelier (public famille/enfant et adulte). Création de petits objets.



TOUTE LA JOURNÉE :



>>> Atelier création de petits objets de maroquinerie. (A partir de 8 ans, réservez votre 1/2h).



>>> Atelier création de bijoux naturels (A partir de 8 ans, réservez votre 1/2h)



>>> Atelier SEMI : Les enfants pourront mettre les mains dans la terre et réaliser quelques semis dans des godets avec lesquels ils pourront repartir. (Pas de réservation).



>>> Atelier créatif : Atelier de création manuelle et plastique, fabrication d’objets à partir de graines. (Pas de réservation).



— Toute la journée collecte de bouchons en plastique à la tente d’accueil.



— Espace restauration : Boissons, cuisine traditionnelle indienne avec le Food Truck le Currylicieux.



— Cours Saint Etienne :

Cosmétiques naturelles (huile d’argan, aloe vera…), tissus et verres recyclés, bijoux, maroquinerie, décoration (en cristal de bohème, en bambou, en bois), nichoirs, hôtels à insectes ou à chauves-souris, plans de toutes sortes, plantes médicinales, ornementales, sauvages aromatiques ou potagères, tisanes, sirops, spiruline, miel, bougies, des carrés cirés ou Bee Wrap (pour remplacer le film alimentaire), des bugnes, des arbres de Provence, des gourmandises, des fruits secs ……



Pour les ateliers, les animations et les conférences rendez-vous à la tente d’accueil située place de la médiathèque.



Inscriptions obligatoires pour tous les ateliers et animations car les places sont limitées.



Renseignements et réservations auprès de la Médiathèque : 04 42 50 28 71 / mail : mediatheque@rognes.fr



En partenariat avec France Bleu Provence.

Ne manquez pas la 10e édition de la Fête du Printemps ! Marché artisanal zéro-déchets, anti-gaspi et 100% naturel. Toute la journée: stands, animations, ateliers, sortie botanique, conférences… Chasse au trésor et spectacle pour les enfants.

mediatheque@rognes.fr +33 4 42 50 28 71 http://www.ville-rognes.fr/

SORTIES :



Sortie Nature avec la LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux)

de 10 à 12h – Sortie sur le Deffend.

(chaussures de style basket recommandées)



Sortie Botanique de 14h30 à 16h avec Bernadette TONIN

Une promenade sur le Deffend pour découvrir les plantes médicinales et comestibles.



CONFERENCES :



10h30 – 11h30 avec Louis JUIGNIER

L’Agroécologie pour les nouveaux potagers : engrais verts, surfaces optimisées, utilisation au minimum de l’eau et au maximum du soleil.



16h -17h avec Bernadette TONIN

Conférence / échange sur les vertus et les bienfaits des plantes médicinales et comestibles.



LES ANIMATIONS :



Chasse au Trésor – Inscriptions de 9h30 à 15h

Comme chaque année, inscrivez-vous et prenez votre règlement sous la tente d’accueil, pour participer à la chasse au trésor. Tous les participants seront récompensés. La chasse au trésor dure environ 2h.

(Début des inscriptions 9h30, fin des inscriptions 15h remise des prix 17h)



QUIZZ tout public ! 11h – 11h30

Venez tester vos connaissances.

Récompenses pour les 10 premiers !

(Sur la place de la Médiathèque)



Apéritif offert à 12h sur la place de la Médiathèque !



Spectacle / théâtre – de 15h à 16h – Les Z’abeilles

Spectacle jeune public et familial à partir de 4 ans avec Marc RICARD de la Cie Virgule – Salle des associations.

“Une ruche, une reine, des abeilles…un apiculteur. Mais plus rien ne tourne rond…Ce spectacle interactif agrémenté de chansons et d’instruments insolites est une réflexion sur la préservation de notre environnement.”



LES ATELIERS :



9h30 – 12h – Loïz APPEL propose un atelier de 3h pour découvrir la vannerie (tissage de l’osier) création de corbeilles Zarzo (pour adulte).



10h – 11h : Atelier création Bee-Wraps avec Clarisse LIBER :

Le Bee wrap est adaptable et facile d’entretien: Une nouvelle façon de conserver vos aliments 100% écologique ! Objectif Zéro Déchet.



10h – 12h : Atelier Beauté avec JULIE

Création d’un lait pour le corps et d’un gommage naturels et personnalisés. (Les contenants sont offerts).



11h – 12h : Atelier création d’éponge TAWASHI :

Le Tawashi est une éponge zéro déchet qu’on fabrique avec du tissu de récup. On s’en sert pour faire la vaisselle, laver la table, décrasser la voiture… (vous avez de vieux T-shirt à manches longues… Apportez les, vous leur donnerez une nouvelle vie…).



14h – 16h : Atelier Beauté avec JULIE

Création d’un lait pour le corps et d’un gommage naturels et personnalisés. (Les contenants sont offerts)



15h – 16h : Atelier créatif de TOTE BAGS en T-shirts

Le tote bag se définit comme un sac en tissu fourre-tout que l’on trimballe partout (si vous avez de vieux T-shirts pensez à les apporter vous découvrirez comment leur donner une deuxième vie !!!).



15h – 17h : Elodie VALADE vous fera découvrir l’éco-vannerie lors d’un atelier (public famille/enfant et adulte). Création de petits objets.



TOUTE LA JOURNÉE :



>>> Atelier création de petits objets de maroquinerie. (A partir de 8 ans, réservez votre 1/2h).



>>> Atelier création de bijoux naturels (A partir de 8 ans, réservez votre 1/2h)



>>> Atelier SEMI : Les enfants pourront mettre les mains dans la terre et réaliser quelques semis dans des godets avec lesquels ils pourront repartir. (Pas de réservation).



>>> Atelier créatif : Atelier de création manuelle et plastique, fabrication d’objets à partir de graines. (Pas de réservation).



— Toute la journée collecte de bouchons en plastique à la tente d’accueil.



— Espace restauration : Boissons, cuisine traditionnelle indienne avec le Food Truck le Currylicieux.



— Cours Saint Etienne :

Cosmétiques naturelles (huile d’argan, aloe vera…), tissus et verres recyclés, bijoux, maroquinerie, décoration (en cristal de bohème, en bambou, en bois), nichoirs, hôtels à insectes ou à chauves-souris, plans de toutes sortes, plantes médicinales, ornementales, sauvages aromatiques ou potagères, tisanes, sirops, spiruline, miel, bougies, des carrés cirés ou Bee Wrap (pour remplacer le film alimentaire), des bugnes, des arbres de Provence, des gourmandises, des fruits secs ……



Pour les ateliers, les animations et les conférences rendez-vous à la tente d’accueil située place de la médiathèque.



Inscriptions obligatoires pour tous les ateliers et animations car les places sont limitées.



Renseignements et réservations auprès de la Médiathèque : 04 42 50 28 71 / mail : mediatheque@rognes.fr



En partenariat avec France Bleu Provence.

Médiathèque municipale Le Préau Livres Ancienne Ecole Rognes

dernière mise à jour : 2022-04-28 par Office Municipal de Tourisme de Rognes Provence Tourisme / Office Municipal de Tourisme de RognesProvence Tourisme / Office Municipal de Tourisme de Rognes