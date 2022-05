10e Festival international de viole de gambe Asfeld Asfeld Catégorie d’évènement: Asfeld

10e Festival international de viole de gambe Asfeld, 1 juillet 2022, Asfeld.

2022-07-01 – 2022-07-03

Asfeld Ardennes Asfeld Vendredi 1er juillet 20h30 Eglise St Didier – Transition BaroqueSuites pour viole de gambeSonates pour violoncelleEXPOSITIONS SONORESConsorts Proposez votre programme de votre exposition sonore de 20 mn et venez l’interpréter sur le péristyle de l’église St Didiervendredi 15h30 et dimanche 12h -15hLES CONCERTSSamedi 2 juillet 13h-21hEglise St Didier Salle des mariages13h30 Maeva BouachrineLouise Bouedo, violes“Tablatures” anglaises(Manchesterboock)15h30Maud Spoutil, violeLe chemin de Jérusalem, P.HersantJulien Perret Montoux, duduk Bowl of Apricots,Craig Bakalian17h30Sylvia AbramowiczJonathan Dunford, violesSainte Colombe et Hotman19h30Catherine Ramona, violeIsabelle Ramona, clavecinSimpson, ….14h30Marc Dormont, violeSte Colombe ou pièces solo du manuscrit de Tournus16h30Evelyne Peudon, violeExtraits des 6 sonates pour viole seule de Carl Friedrich Abel18h30Nathalie Le Gaouyat, violeRaoul Le Chenadec, serpentDuetti du bassi, musique du XVIIIè20h30Mathilde Hénin, lyra violeDialogues de Violistes Samedi 2 juillet21h30 Eglise St DidierDimanche 3 juillet16h Salle du CosecConsort GéantDimanche 3 juillet 16hsalle du Cosec”Musique à la cour d’Angleterre”Répétitions: samedi 11h dimanche 10h 17h30salle du Cosecréservation concerts​ patrimoine.asfeld@orange.fr +33 6 17 53 79 95 http://festivalasfeld.wixsite.com/viole-de-gambe Asfeld

