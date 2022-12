10E FESTIVAL INTERNATIONAL DE MAGIE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Haute-Garonne 29 EUR 29 39 Au programme de cette 10ème édition.

Ernesto Planas (Italie, magie de scène)

Philippe et Emmanuelle Bonnemann (France, Grandes illusions)

Mag Marin (Espagne, Grandes illusions)

Nestor Hato (France, Manipulation, champion du Monde de magie)

Erwan Bodiou (France, magie des oiseaux)

Stéphane Pasche (Maitre de cérémonie)

Jerome Murat (France, visuel magie) Un plateau artistique exceptionnel pour une occasion exceptionnelle !

