2022-03-26 – 2022-03-26

Villefranche-du-Périgord 24550 Villefranche-du-Périgord 10e festival du théâtre amateur de Villefranche-du-Périgord au foyer rural à 20h30 :

Thème : Le Rire

Samedi 26 mars : “Pension complète” par Les Tréteaux de Bergerac – troupe de Bergerac (24)

Samedi 9 avril : “A quelle heure on ment” par Les Kiproko & Co – troupe de Montussan (33)

Samedi 16 avril : “Théâtre sans animaux” par Les pieds sans le plat – troupe de Séméac (65)

Samedi 7 mai : “Treize à table” par Les masques de Cadouin – troupe de Cadouin (24) Entrée : 4€

