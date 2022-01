10e festival de danse « Corps et Graphie » espace culturel de Bondues Bondues Catégories d’évènement: Bondues

Démonstration de Flamenco Chorégraphe : Montserrat Lopez de Lara, avec Nino Jere, guitariste Danse de Salon par l’Association Danses à Bondues Rumba et Cha cha Chorégraphe : Isabelle Bineau Hand In Cap par la Compagnie Niya Danse urbaines Chorégraphe : Jimmy Omoî Always get up par lt’Atelier chorégraphique d’Arts Scène Modern Jazz Chorégraphe : Sandrine Rémy Joseph K()sa (extrait) par la Compagnie la Malagua Danse conetmporraine Chorégraphe : Scheherazade Ambrano Orozco Démonstration de Hip Hop Chorégraphe: Abda N’Diaye

10/12 euros

Toute une soirée pour vous présenter l’univers artistique de plusieurs danseurs passionnés. Danses contemporaine, urbaine ou de salon, venez vous laisser porter par ces performances. espace culturel de Bondues 3, rue René d’Hespel Bondues Nord

