10e édition du festival Rencontres Albi Flamenca Lieux multiples Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

10e édition du festival Rencontres Albi Flamenca Lieux multiples, 16 mars 2022, Albi. 10e édition du festival Rencontres Albi Flamenca

du mercredi 16 mars au dimanche 20 mars à Lieux multiples

Programme audacieux, innovant, avec un rappel aux grands maitres, la 10e édition du festival « Rencontres Albi Flamenca » aura lieu du 16 au 20 mars. 10e édition du festival Rencontres Albi Flamenca La 10e édition du festival « Rencontres Albi Flamenca » aura lieu du 16 au 20 mars 2022, avec : * du jazz manouche et du flamenco avec 2 allumés de la guitare * un travail de recherche de Marta Balparda, sur la mise en de scène la danse flamenca couplé au métal progressif, deux genres à priori sans relation, mais …pourquoi pas ! * Camille viale danseuse flamenca, Prax, danseur de hip hop, et José Sanchez au théorbe vous découvrirez la modernité du flamenco * l’exceptionnel José Maldonado qui mettra en scène Carmen Amaya, Dali, Lorca et Manuel de Falla, un clin d’œil de ce festival qui donne à voir l’Espagne sous toutes ses facettes. Bref, si l’on rajoute des artistes aussi éclectiques que les peintres hispano Albigeois comme Antonio Jaenada, Cobo, Christian Moreno Maria Moraleda ou Olga Fernandez vous l’aurez compris, nous parlons originalité, culot …….nous parlons flamenco ! Association Flamenco Pour Tous , MdQ Cantepau 50 avenue Mirabeau 81000 Albi Tèl. 06 69 12 51 30 – Mail. flamencopour [[tous.albi@orange.fr](mailto:tous.albi@orange.fr)](mailto:tous.albi@orange.fr) – Web. [flamencopour tous.blogspot.com](http://flamencopourtous.blogspot.com/) Programme audacieux, innovant, avec un rappel aux grands maitres, la 10e édition du festival « Rencontres Albi Flamenca » aura lieu du 16 au 20 mars. Lieux multiples Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T23:59:00;2022-03-17T14:00:00 2022-03-17T23:59:00;2022-03-18T14:00:00 2022-03-18T23:59:00;2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T23:59:00;2022-03-20T14:00:00 2022-03-20T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Lieux multiples Adresse Albi Ville Albi lieuville Lieux multiples Albi Departement Tarn

Lieux multiples Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

10e édition du festival Rencontres Albi Flamenca Lieux multiples 2022-03-16 was last modified: by 10e édition du festival Rencontres Albi Flamenca Lieux multiples Lieux multiples 16 mars 2022 Albi Lieux multiples Albi

Albi Tarn