10e édition anniversaire des Révélations Emerige 190 rue Lecourbe Paris, 5 octobre 2023, Paris.

Du jeudi 05 octobre 2023 au dimanche 05 novembre 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 19h00

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit

VISITES GUIDÉES ET ATELIERS JEUNE PUBLIC (6 à 12 ans) GRATUITS SUR INSCRIPTION :

→ MEDIATION@EMERIGE.COM

Pour la 10ème édition anniversaire des Révélations Emerige, douze artistes ont été sélectionné·e·s parmi près de 1 000 dossiers de candidature et présenteront leur travail du 5 octobre au 5 novembre 2023 dans le cadre de l’exposition Hit Again conçue par Gaël Charbau, commissaire. Un événement gratuit et ouvert à tous.

Créée en 2014 sous l’impulsion de Laurent Dumas, la Bourse Révélations Emerige s’adresse aux artistes plasticien·ne·s, sans distinction quant à leur pratique, âgé·e·s de moins de 35 ans, français·es ou vivant en France et n’étant pas représenté·e·s par une galerie professionnelle. Cette année, le travail des 12 finalistes, choisi·e·s parmi près de 1 000 dossiers, est présenté lors de l’exposition collective Hit Again conçue par le commissaire d’exposition Gaël Charbau. Élu·e par un jury composé de personnalités issues du monde de l’art, le ou la lauréat·e dont le nom sera annoncé le 17 octobre 2023, bénéficiera d’un accompagnement professionnel, d’un atelier pendant un an à La Ruche et d’une bourse globale de 15 000 euros pour réaliser sa première exposition personnelle. Pour cette dixième édition, la Galerie Nathalie Obadia s’est engagée aux côtés du ou de la futur·e lauréat·e.

190 rue Lecourbe 75015 Paris

Contact : https://www.facebook.com/EmerigeMecenat https://www.facebook.com/EmerigeMecenat http://www.revelations-emerige.com/

