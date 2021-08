Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire, Le Puy-en-Velay 10e Automne jazz en Velay Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

10e Automne jazz en Velay
2021-09-24 – 2021-10-03
Association Jazz en Velay
31 Boulevard de la République
Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Haute-Loire Faites jazzer votre automne !

Le jazz va déployer ses ailes sur plusieurs communes altiligériennes et magnifier leurs couleurs automnales. De nombreux rendez-vous jazzy sont programmés du 24 septembre au 03 octobre 2021.

