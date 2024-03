10e anniversaire de l’association K-54 à Nancy MJC PICHON Nancy, samedi 23 mars 2024.

10e anniversaire de l’association K-54 à Nancy Samedi 23 et dimanche 24 mars 2024 23 et 24 mars MJC PICHON www.mjcpichon.com

Début : 2024-03-23T12:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T12:00:00+01:00 – 2024-03-24T18:00:00+01:00

À l’occasion de son dixième anniversaire, l’association sur la culture coréenne de Nancy K-54 propose un week-end de fête à la MJC Pichon les samedi 23 et dimanche 24 mars.

Au programme : concert mêlant musique traditionnelle et contemporaine de E’ Joung-Ju (joueuse de cithare coréenne geomungo), rencontres chorégraphiques autour de la musique et de la danse K-pop, atelier de calligraphie, traiteur coréen sur place et repas coréen sur réservation, random dance, quizz, atelier de yoga de et beauté coréenne, soirée K-pop, et bien d’autres surprises..

Un événement à ne pas manquer…

Centre Culturel Coréen