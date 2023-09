Rencontre avec Jann Gallois 10B Rue Jacques Coeur Bourges, 21 novembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Rencontre avec Jann Gallois. Participez à ce moment d’échange avec Jann Gallois, chorégraphe, au Palais Jacques Cœur..

2023-11-21 fin : 2023-11-21 . EUR.

10B Rue Jacques Coeur

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Meet Jann Gallois. Join us for a discussion with choreographer Jann Gallois at the Palais Jacques C?ur.

Conozca a Jann Gallois. Únase al coreógrafo Jann Gallois en un debate en el Palais Jacques Cœur.

Treffen mit Jann Gallois. Nehmen Sie an diesem Moment des Austauschs mit der Choreographin Jann Gallois im Palais Jacques C?ur teil.

