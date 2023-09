Immersion – Jann Gallois – Cie Burnout 10B Rue Jacques Coeur Bourges, 25 octobre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Immersion – Jann Gallois – Cie Burnout. Assistez au spectacle de cette talentueuse chorégraphe au Palais Jacques Cœur..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 17:00:00. 6 EUR.

10B Rue Jacques Coeur

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Immersion – Jann Gallois – Cie Burnout. See this talented choreographer at the Palais Jacques C?ur.

Inmersión – Jann Gallois – Cie Burnout. Vea a este talentoso coreógrafo en el Palais Jacques Cœur.

Immersion – Jann Gallois – Cie Burnout. Erleben Sie die Aufführung dieser talentierten Choreographin im Palais Jacques C?ur.

