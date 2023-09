A vos pinceaux ! 10B Rue Jacques Coeur Bourges, 24 octobre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Atelier À vos pinceaux ! Découvrez en famille le palais et participez à l’atelier d’aquarelle.

2023-10-24 fin : 2023-10-26 . 6 EUR.

10B Rue Jacques Coeur

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Paintbrush workshop Discover the palace with your family and take part in a watercolor workshop

Taller de acuarela Descubre el palacio en familia y participa en el taller de acuarela

Workshop An die Pinsel! Entdecken Sie mit Ihrer Familie den Palast und nehmen Sie an einem Aquarell-Workshop teil

Mise à jour le 2023-09-20 par OT BOURGES