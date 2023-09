Concert Fragilité 10B Rue Jacques Coeur Bourges, 12 octobre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Fragilité. Venez écouter le concert de ces jeunes talents au palais Jacques Cœur..

2023-10-12 fin : 2023-10-12 . EUR.

10B Rue Jacques Coeur

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Fragility. Come and listen to the concert by these young talents at the Palais Jacques C?ur.

Fragilidad. Venga a escuchar un concierto de estos jóvenes talentos en el Palais Jacques Cœur.

Zerbrechlichkeit. Hören Sie sich das Konzert dieser jungen Talente im Palais Jacques C?ur an.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT BOURGES