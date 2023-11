Les Animations à la médiathèque en Novembre 109av Avenue Michel Grandou Trélissac, 10 novembre 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

Du 10 au 25 Novembre

Les Animations à la médiathèque en Novembre :

Vendredi 10 novembre, Bébés lecteurs de 10h à 10h30, âge : 0-3 ans

Vendredi 17 novembre, Bébés lecteurs de 10h à 10h30, âge : 0-3 ans

Samedi 18 novembre, Les petites histoires du samedi à 11h, à partir de 3 ans.

Samedi 18 novembre, Après-midi jeux de société de 15h à 16h

Vendredi 24 novembre, Atelier d’éveil sonore : « Clic crac boum tut » de 10h à 10h30, âge : 0-3 ans

Samedi 25 novembre, Bébés lecteurs de 10h à 10h30, âge : 0-3 ans

Samedi 25 novembre, Après-midi jeux de société de 15h à 16h

Samedi 25 novembre, Mini-tournoi de jeux vidéo de 15h à 16h30, à partir de 6 ans

Gratuit, sur inscription au 05 53 08 98 80.

2023-11-10 fin : 2023-11-25 . EUR.

109av Avenue Michel Grandou Médiathèque de Trélissac

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



November 10 to 25

Activities at the multimedia library in November :

Friday November 10, Baby readers from 10am to 10:30am, age: 0-3 years

Friday November 17, Bébés lecteurs (Baby readers) from 10 a.m. to 10.30 a.m., ages 0-3 years

Saturday November 18, Les petites histoires du samedi at 11 a.m., ages 3 and up.

Saturday November 18, Afternoon board games from 3 to 4 p.m

Friday November 24, Early-learning sound workshop: « Clic crac boum tut » from 10 a.m. to 10.30 a.m., ages 0-3 years

Saturday November 25, Bébés lecteurs (Baby readers) from 10 a.m. to 10.30 a.m., ages 0-3

Saturday November 25, Afternoon board games from 3 to 4 p.m

Saturday November 25, Video game mini-tournament from 3pm to 4:30pm, ages 6 and up

Free, on registration at 05 53 08 98 80

Del 10 al 25 de noviembre

Actos en la biblioteca multimedia en noviembre :

Viernes 10 de noviembre, Bebés lectores de 10:00 a 10:30, edad: 0-3 años

Viernes 17 de noviembre, Bebés lectores de 10:00 a 10:30, edad: 0-3 años

Sábado 18 de noviembre, Les petites histoires du samedi a las 11 h, a partir de 3 años.

Sábado 18 de noviembre, Tarde de juegos de mesa de 15.00 a 16.00 h

Viernes 24 de noviembre, Taller de aprendizaje precoz del sonido: « Clic crac boum tut » de 10.00 a 10.30 h, de 0 a 3 años

Sábado 25 de noviembre, Bebés lectores de 10.00 a 10.30 h, de 0 a 3 años

Sábado 25 de noviembre, Tarde de juegos de mesa de 15 a 16 h

Sábado 25 de noviembre, Minitorneo de videojuegos de 15.00 a 16.30 h, a partir de 6 años

Gratuito, previa inscripción en el 05 53 08 98 80

Vom 10. bis 25. November

Die Animationen in der Mediathek im November :

Freitag, 10. November, Babyleser von 10:00 bis 10:30 Uhr, Alter: 0-3 Jahre

Freitag, 17. November, Baby-Leser von 10h bis 10h30, Alter: 0-3 Jahre

Samstag, 18. November, Les petites histoires du samedi um 11 Uhr, Alter: ab 3 Jahren.

Samstag, 18. November, Brettspielnachmittag von 15:00 bis 16:00 Uhr

Freitag, 24. November, Workshop zur akustischen Früherziehung: « Clic crac boum tut » von 10:00 bis 10:30 Uhr, Alter: 0-3 Jahre

Samstag, 25. November, Lesebabys von 10:00 bis 10:30 Uhr, Alter: 0-3 Jahre

Samstag, 25. November, Brettspielnachmittag, 15:00-16:00 Uhr

Samstag, 25. November, Mini-Videospielturnier von 15:00 bis 16:30 Uhr, Alter: ab 6 Jahren

Kostenlos, nach Anmeldung unter 05 53 08 98 80

Mise à jour le 2023-10-31 par OT de Périgueux