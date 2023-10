Distillation au Domaine Marquestau 1095 route de Marquestau Hontanx, 7 décembre 2023, Hontanx.

Hontanx,Landes

L’alambic s’installe à Marquestau pour la distillation 2023, 5 jours aux pieds de ce monstre de cuivre qui transforme le vin du domaine en une subtile eau de vie aux milles parfums..

2023-12-07 fin : 2023-12-11 . .

1095 route de Marquestau Domaine Marquestau

Hontanx 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



The alembic settles at Marquestau for the 2023 distillation, 5 days at the feet of this copper monster which transforms the estate’s wine into a subtle eau de vie with a thousand perfumes.

El alambique se instala en Marquestau para la destilación 2023, 5 días a los pies de este monstruo de cobre que transforma el vino de la finca en un aguardiente sutil con mil aromas.

Der Destillierapparat zieht für die Destillation 2023 nach Marquestau, 5 Tage zu Füßen dieses kupfernen Ungetüms, das den Wein des Weinguts in einen subtilen Schnaps mit tausend Düften verwandelt.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Landes d’Armagnac