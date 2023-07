Concert : Rock Revival 1090 Route du Col Barbières, 24 juillet 2023, Barbières.

Barbières,Drôme

Concert Rock Revival au Camping le Gallo Romain à Barbières à partir de 20h.



Ouvert à la clientèle extérieure au camping sur réservation.



Repas sur réservation uniquement :



– Barbecue le 24/07 et le 11/08

– Poulet basquaise le 04/08

– Couscous le 17/08.

2023-07-24 20:00:00 fin : 2023-07-24 . .

1090 Route du Col Camping le Gallo Romain

Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Rock Revival concert at Camping le Gallo Romain in Barbières from 8pm.



Open to outside customers on reservation.



Meals on reservation only:



– Barbecue on 24/07 and 11/08

– Basque chicken 04/08

– Couscous on 17/08

Concierto Rock Revival en el Camping le Gallo Romain de Barbières a partir de las 20:00 h.



Abierto a clientes de fuera del camping previa reserva.



Comidas solo con reserva:



– Barbacoa el 24/07 y el 11/08

– Pollo a la vasca el 04/08

– Cuscús el 17/08

Rock-Revival-Konzert auf dem Campingplatz le Gallo Romain in Barbières ab 20 Uhr.



Auf Reservierung auch für Gäste außerhalb des Campingplatzes geöffnet.



Mahlzeiten nur auf Reservierung :



– Barbecue am 24/07 und 11/08

– Baskisches Huhn am 04/08

– Couscous am 17/08

Mise à jour le 2023-07-12 par Valence Romans Tourisme